Merz, ABD’li Teknoloji Şirketlerine Misilleme Tehdidinde Bulundu

AVRUPALI ÜLKELER BİRLİK OLMAYA DAVET EDİLDİ

Almanya’nın Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile yaşanan gümrük vergisi anlaşmazlığına karşılık Avrupalı ülkeleri birleşmeye ve özgüven sergilemeye çağırdı. Ayrıca, Donald Trump yönetimiyle yaşanabilecek ticaret gerilimlerinin tırmanması durumunda Avrupa Birliği’nin (AB), ABD’li teknoloji şirketlerine misilleme yapma olasılığını gündeme getirdi. Merz, Batı Alman Radyo Televizyon Kurumunun (WDR) düzenlediği Avrupa Forumu etkinliğinde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tehditlerine atıfta bulunarak, “Biz yalvaran değiliz. Kendimizi olduğumuzdan daha küçük göstermeyelim” dedi.

AVRUPA’NIN GÜCÜNÜ VURGULADI

Friedrich Merz, Avrupa’nın 500 milyon tüketicisi ile birçok ABD şirketine, ABD’den sonra en büyük ikinci pazar olma niteliğini hatırlattı. Bu nedenle AB’nin kendi çıkarlarını koruması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, “Şu anda Amerikan teknoloji şirketlerine vergi açısından da büyük bir tasarruf sağlıyoruz. Bu böyle kalmak zorunda değil, değiştirilebilir” şeklinde konuştu. Merz, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yaklaşımını ABD ile gümrük vergisi anlaşmazlığında tam olarak desteklediğini belirterek, Almanya’nın yan anlaşmalara girmeyeceğini ancak ticaret konularında AB’nin karar almasına izin vereceği duruşunu yineledi.

GÜMRÜK TARİFELERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Merz, “Dikkatsizce ve telaşla tepki vermemeliyiz. Bizim görüşümüze göre gümrük tarifeleri bize zarar verir. Ancak başka bir şey yapamazsak bu aracı (ABD’li teknoloji şirketlerine misilleme) kullanmamız gerekir” diyerek, gümrük tarifeleri konusundaki duyarlılığı vurguladı. Ayrıca, Trump’ın açıklamalarını “raf ömürlerinin uzun olmayacağını bilse de” çok ciddiye aldığını belirterek, ek gümrük vergilerinin kimseye yarar sağlamayacağını ekledi.