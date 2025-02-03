Merz’in Göçmen Politikası Başarısız Oldu

Almanya, 23 Şubat’ta yeni şansölye seçecek olan seçimlere doğru ilerlerken, siyasetin önemli gündem maddeleri arasında göçmenler ve aşırı sağ bulunuyor. Anketlerde en önde yer alan Hıristiyan Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) adayı Friedrich Merz, aşırı sağ parti AfD’yle (Almanya için Alternatif) “gizli koalisyon” yapma suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor.

KENDİ PARTİSİNDEN FİRE

Geçtiğimiz hafta bir Afgan göçmenin düzenlediği ve bir çocuk da dahil olmak üzere iki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bıçaklı saldırı sonrası, Merz göçmenlerle ilgili yeni bir yasa tasarısı sunma kararı aldı. Tasarı, federal polisin sınır dışı yetkilerinin artırılmasına ve geçici sığınma statüsündeki kişilerin aile birleşimi vizesine başvurusunun engellenmesine odaklanıyor. Ancak tasarının aşırı sağ parti AfD’den de destek alması, siyasi krizi tetikledi. Merz, “kim desteklerse desteklesin göç politikası konusunda harekete geçmek gerektiğini” belirtti.

OYLAMADA İLGİ ÇEKEN DURUM

Fakat Cuma günü mecliste oylanan tasarı, AfD’nin desteğine rağmen kabul edilmedi. Merz’in partisinin 12 milletvekili, yasa tasarısını desteklemeyi reddetti. Başlangıçta tasarıya destek verileceği yönünde sinyal veren liberal parti FDP’den bazı milletvekilleri, aşırı sağ ile işbirliği suçlamaları sonrasında geri adım atarak tasarı karşıtı oy kullandı. Eğer yasa tasarısı kabul olsaydı, Almanya’nın 2. Dünya Savaşı sonrası tarihinde ilk kez ana akım bir partinin aşırıcıların desteğiyle yasa çıkarması durumu yaşanacaktı.