Merz, Netanyahu’yu Berlin’e Davet Edebilir

ALMANYA’DA ERKEN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Almanya’da 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen erken seçimlerin kazananı belli oldu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz, seçimlerde elde ettiği zaferle Almanya’nın yeni şansölyesi olmaya hak kazandı. Seçim sonuçlarından sonra, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Merz’i ve CDU/CSU ittifakını “açık seçim zaferi” nedeniyle tebrik etti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME BEKLENTİSİ

Netanyahu, “İki ülkemiz arasındaki ortaklığı daha da güçlendirmek için önümüzdeki hükümetinizle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum.” şeklinde bir açıklama yaptı. Netanyahu’nun Merz’i tebrik etmesinin ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Gidion Sa’ar da Merz’i kutlayarak, “İsrail dostu bir lider olarak, Almanya ve İsrail halkları arasındaki ilişkiyi güçlendireceğinize ve derinleştireceğinize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

BERLİN’DE GÖRÜŞME PLANLARI

İsrail Başbakanlık Ofisi, iki liderin görüşmesine dair önemli bir bildirimde bulundu. Hükümet kaynakları, Almanya’daki genel seçimi kazanan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz’in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Berlin’e davet edeceğini aktarırken, görüşmenin detaylarına da vurgu yaptı. Merz’in, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Başbakanı savaş suçlusu olarak yaftalayan skandal kararına açıkça meydan okuduğu” bilgisi paylaşarak, Netanyahu’yu resmi ziyarette bulunması amacıyla Berlin’e davet edeceği belirtildi.