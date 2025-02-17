meslek-liselilere-28-bin-tl-destek

BAKAN IŞIKHAN’DAN ÇEP HARÇLIĞI DUYURUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında çep harçlığı uygulaması ile ilgili detayları aktardı. “İş Başı Eğitim Programları” aracılığıyla istihdamın desteklenmesine yönelik meslek liselilerine sağlanan ayrıcalıkları açıklayan Bakan Işıkhan, “Meslek lisesi mezunlarının ‘Aktif İşgücü Programları’ ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı. İşbaşı Eğitim Programları’na katılanlara 22 bin 104 TL cep harçlığı verildiğini belirten Işıkhan, meslek lisesi mezunlarına bu tutarın yüzde 30 daha fazla, yani 28 bin 736 TL olduğunu vurguladı.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI VE POLİTİKALAR

İşbaşı Eğitim Programları ile ilgili olarak Işıkhan, “Bu alanda hem işgücü piyasamızın ihtiyaçlarına göre şekillenen politikalarımızı sürdürecek hem de mezunlarımızı maddi açıdan destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi. İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlenen işbaşı eğitim programlarının kapsamı geniş bir şekilde tanıtıldı.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

İşbaşı Eğitim Programı’ndan faydalanmak isteyenlerin uyması gereken şartlar sıralandı. Bunlar arasında, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olma, 15 yaşını tamamlamış olma, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı ya da eşi olmama, emekli olmama, programa başladığı tarihten önceki bir yıl içinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında sigortalı olmama, kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olma ve programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olma gerekliliği bulunuyor. Bu şartlar sağlandığında katılım mümkün hale geliyor.