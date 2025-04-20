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Messi’nin Barcelona Dönüşü Zor Görünüyor

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MESSI’NİN SÖZLEŞMESİ VE GELECEĞİ

Lionel Messi’nin Inter Miami ile olan anlaşması 2025’in sonunda sona eriyor ve Arjantinli yıldızın futbol dünyasındaki bir sonraki adımı büyük bir merakla bekleniyor. Messi’ye yakın kaynaklar, onun en önemli amacının efsane olduğu Barcelona formasıyla kariyerini tamamlamak olduğunu belirtiyor. Ancak bu dönüşün, kulübün yaşadığı mali zorluklar nedeniyle kolay olmayacağı ifade ediliyor.

BARCELONA’NIN MALI MODEL ARAYIŞI

Barcelona’nın, Messi’nin yeniden takıma katılmasını finanse edebilmek için farklı ve yaratıcı bir model üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu bağlamda ilham kaynağı olarak 1995 yılında Michael Jordan’ın NBA’e dönüş aşamasında izlediği strateji örnek alınıyor. O dönemde Jordan’ın markası büyürken, Chicago Bulls’un da ekonomik ve sportif açıdan güçlenmesi dikkat çekici bir gelişmeydi.

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