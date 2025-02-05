Mesut Kazancı Cinayetinde İstenen Cezalar Açıklandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Kahramanmaraş’ta 29 yaşındaki 1 çocuk babası Mesut Kazancı’nın, su istediği iş yerinde çıkan bir tartışma sonucu dövülerek ölmesine ilişkin 1’i tutuklu 6 kişi hakkında dava açıldı. Olay, 6 Eylül 2024 tarihinde Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir fabrikanın önünde meydana geldi. Kasap Mesut Kazancı, fabrika önünden geçerken su istedi. İş yerindekiler, dışarıdaki hortumda akan suyu gösterdi. Bunun üzerine Kazancı, “Bardağınız yok mu?” diyerek tepki gösterdi ve tartışma başladı. Tartışmanın ardından iş yeri çalışanları Gül Ahmet Irmalı ve E.N., Mesut Kazancı’ya sopalarla saldırdı. Mesut Kazancı, elindeki hortumla karşılık vermeye çalıştı ancak bir süre sonra aldığı darbelerle yere düştü.

GÖRGÜ TANIĞI GÖRÜNTÜLERİ

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yerde baygın yatan Mesut Kazancı’ya 2 kişi vurmaya devam etti. Çevredekilerin “Vurma, bayıldı” uyarılarına rağmen Ahmet Irmalı, Kazancı’ya vurmayı sürdürdü. Hastaneye kaldırılan Kazancı’nın beyin kanaması geçirdiği belirlenirken, yoğun bakıma alınan ve 2 aylık kızı olan Mesut Kazancı, 8 Eylül’de hayatını kaybetti. Olayın ardından Gül Ahmet Irmalı tutuklandı. Cumhuriyet savcısı, Mesut Kazancı’yı öldürdükleri iddiasıyla Gül Ahmet Irmalı, E.N., A.H., V.D. ve Y.Ü. hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle, H.D. hakkında ise ‘Suç delillerini yok etme’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, sanıkların suçu iştirak halinde işledikleri ifade edildi.

SANIKLARIN İFADELERİ VE SUÇLAMALAR

Tutuklu Gül Ahmet Irmalı, pişman olduğunu ve olayın Mesut Kazancı’nın su istemesiyle başladığını belirtti. “Mesut Kazancı, E.N.’den su istedi. Daha sonra tartışma çıktı ve iş yeri çalışanları saldırıda bulundu. Depo içerisinde E.N., V.D., A. ve Y. isimli şahıslar, Mesut Kazancı’yı dövdüler. Y ve V.D., sopalarla Kazancı’nın kafasına vurdu” dedi. İfadesinde, “Mesut Kazancı dışarı çıkmadan önce hortumu almak istedi ve bu nedenle ona vurdum” diye ekledi.

E.N. ise ifadesinde Mesut Kazancı’ya sadece Gül Ahmet Irmalı’nın vurduğunu öne sürdü. “Mesut Kazancı, bizlerden su istedi ve sonra bu olaylar gerçekleşti. Gül Ahmet dışında hiç kimse vurmamıştır. Bilgi sahibi değilim” dedi. V.D. ise kendisinin Mesut Kazancı’yı darbetmediğini aktardı.

M.B. adlı tanık ise üç video çektiğini ancak E.N.’nin kardeşi H.D.’nin baskısıyla görüntülerden birini silmek zorunda kaldığını söyledi. H.C. de suçlamaları reddederek silinen görüntünün içeriğinde herhangi bir darp görüntüsü olmadığını belirtti.

AİLENİN ACISI VE ADALET TALEBİ

Mesut Kazancı’nın annesi Gül Kazancı, oğlunun suçsuz yere su istediği için katledildiğini dile getirdi. 7 aylık kız çocuğunu yetim bıraktıklarını ifade eden Anne Kazancı, “149 gündür acı ve üzüntü içinde yaşıyoruz. Adalete güveniyorum, adalet istiyoruz. Oğlumun ölüm nedeni kafatasının 7 yerinden kırılması ve beyin kanamasıdır. Herkes hak ettiği cezayı bulsun” dedi. 1’i tutuklu 6 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.