Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e Suç Duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) tartışmalar devam ediyor. CHP, bir belediyeyi daha kaybetme durumuyla karşı karşıya kaldı. Ankara’nın Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün akşam saatlerinde partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özarslan, istifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu çerçevede, Özarslan’dan yeni bir adım geldi. Mesut Özarslan’ın avukatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Özgür Özel hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 106 ve 125. maddeleri uyarınca “tehdit ve hakaret” suçlarıyla suç duyurusunda bulundu.

MESAJ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Özel tarafından Özarslan’a gönderildiği iddia edilen mesajların ekran görüntüleri, Türkiye’nin gündemine yerleşti.