Mesut Özarslan’ın Siyasi ve Mesleki Kariyeri Nedir

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifası sonrasında, internette “Mesut Özarslan kimdir?” sorusu çokça aranıyor. Keçiören Belediyesi’nin eski başkanı Mesut Özarslan hakkında detaylar merak ediliyor. Özarslan’ın yaşı ve kökeni gibi bilgiler de araştırmaların odak noktası.

MESUT ÖZARSLAN’IN HAYATI

1976 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Mesut Özarslan, 50 yaşındadır. Eğitim hayatına Sivas’ta başlayan Özarslan, lisans diplomasını Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. Akademik kariyerine de aynı üniversitede devam eden Özarslan, doktorasını tamamladıktan sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda altyapı ve zemin etüd şube müdürü olarak kariyerine yön vermiştir. Özarslan, 2005 yılında yaşanan Pakistan depremi sonrasında Başbakanlık Koordinatörü olarak görev alarak bu bölgedeki çalışmalara destek vermiştir.

SİYASİ VE İŞ GÜCÜ KARIYERİ

Geolimit Mühendislik A.Ş.’nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Özarslan, siyasi kariyerine de İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İyi Parti Kurucu Ankara İl Başkanı olarak başlamıştır. 8 Nisan 2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde, Sayın Mansur Yavaş ile birlikte çalışmaya başlamıştır. Burada sırasıyla ABB Belko Genel Müdürü, ABB Portaş Genel Müdürü, ABB Portaş Yönetim Kurulu Başkanı, ABB Başdanışmanı, Aski Spor Asbaşkanı ve Fomget Kadın Futbol Takımı Asbaşkanı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur.

CHP’YE KATILIM VE BAŞKANLIK SEÇİMİ

Son olarak mevcut görevlerinden istifa eden Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılmış ve CHP’nin Keçiören Belediye Başkan adayı olmuştur. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Keçiören Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Özarslan’ın bu yeni görevinde neler yapacağı ise merakla bekleniyor.