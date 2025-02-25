Mesut Özil Sessizliğini Bozdu!

PARTİ YÖNETİMİNDEKİ YENİ DÖNÜM NOKTASI

Ak Parti 8. Olağan Kongresi’nde parti yönetimi yenilendi. Merkez Karar Yönetim Kurulu’nun (MKYK) yarısının değiştiği kongrede, dikkat çeken isimler arasında eski futbolcu Mesut Özil yer aldı.

MESUT ÖZİL’DEN İLK AÇIKLAMALAR

Dünya basınında geniş yankı uyandıran bu gelişme sonrası Mesut Özil, AK Parti MKYK’ye seçilmesiyle ilgili ilk kez konuştu. Kendisini, Türkiye sevdalısı bir ailenin üyesi olarak gördüğünü belirten Özil, “Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Yürüyüşümüzü kimse durduramaz’ dedi ve Türkiye’nin yeni hedeflerini tek tek sıraladı. Bize düşen görev ülkemizin, milletin rüyalarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak olacak” şeklinde ifade etti.

ÇALIŞMA ARZUSU VE GURUR

Günaydın’a konuşan Özil, çok çalışacağını dile getirerek, “Türkiye Yüzyılı sloganıyla yola çıkan bir ekibin parçası olmak heyecan verici. Sevdamız belli, davamız belli! Şimdi çok çalışma zamanı! Böyle onurlu ve kutlu bir göreve seçilmekten dolayı gururluyum. Allah utandırmasın” dedi.

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