Mesut Süre’den Taciz İddialarına Cevap!

YENİ TACİZ İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Magazin dünyasında yaşanan taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. Radyo programcısı ve komedyen Mesut Süre hakkında, sosyal medya platformlarında taciz suçlamaları ortaya çıkmış durumda. Süre, bu iddiaların ardından kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

SÜRE’NİN AÇIKLAMALARI

“Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım.” diyerek sözlerine başlayan Süre, “Öncelikle belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım.” ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında, “Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen, izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastıdır.” dedi. Süre ayrıca, “Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen hukuki yollara başvuracağımı bildiririm.” şeklinde sözlerini tamamladı.

PROGRAMINA ETKİSİ

Mesut Süre’nin sunduğu İlişki Testi programı da söz konusu iddiaların ardından, komedyenle çalışmalarına son verme kararı almış durumda.