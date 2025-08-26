Medya

Mesut Süre’den Taciz İddialarına Cevap!

mesut-sure-den-taciz-iddialarina-cevap

YENİ TACİZ İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Magazin dünyasında yaşanan taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. Radyo programcısı ve komedyen Mesut Süre hakkında, sosyal medya platformlarında taciz suçlamaları ortaya çıkmış durumda. Süre, bu iddiaların ardından kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

SÜRE’NİN AÇIKLAMALARI

“Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım.” diyerek sözlerine başlayan Süre, “Öncelikle belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım.” ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında, “Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen, izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastıdır.” dedi. Süre ayrıca, “Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen hukuki yollara başvuracağımı bildiririm.” şeklinde sözlerini tamamladı.

PROGRAMINA ETKİSİ

Mesut Süre’nin sunduğu İlişki Testi programı da söz konusu iddiaların ardından, komedyenle çalışmalarına son verme kararı almış durumda.

ÖNEMLİ

Gündem

Erdoğan’dan “Terörsüz Türkiye” mesajı: “Bu defa başaramayacaklar!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünde Türkiye'nin terörle mücadelede yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, Şam ve Ankara'ya yönelenlerin başarı sağlayacağını vurguladı.
Gündem

MHP Lideri Bahçeli: Terörsüz Türkiye Gerekli

MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin ve Büyük Taarruz'un yıldönümlerinde Türkiye'nin terörle mücadele sürecine vurgu yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.