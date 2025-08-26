“Mesut Süre’den Taciz İddialarına Cevap!”

MAGAZİNDE YENİ TACİZ İDDİALARI

Magazin dünyasında taciz suçlamalarıyla ilgili bir iddia daha gündeme geldi. Radyo sunucusu ve komedyen Mesut Süre hakkında taciz iddiaları ortaya çıktı. Süre, sosyal medya üzerinden iddialara dair bir açıklama gerçekleştirdi. “Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım.” diyerek açıklamasına başlayan Süre, “Öncelikle belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım.” ifadelerini kullandı.

YASAL HAKLARINI KULLANACAK

Açıklamasında, “Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen, izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler.” diyen Süre, “Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastıdır. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen hukuki yollara başvuracağımı bildiririm.” şeklinde belirtti.

PROGRAMINA ETKİSİ OLDU

Mesut Süre’nin sunduğu İlişki Testi programı ise, bu iddiaların akabinde komedyenle artık çalışmayacaklarını açıkladı.