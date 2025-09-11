Mesut Yar, Habertürk’ün El Konulduğunu Öğrendi!

CAN HOLDİNG’E OPERASYON VE GÖZALTI KARARLARI

Türkiye, hareketli bir güne başladı. Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Bu karar doğrultusunda, Habertürk, Show TV ve Bilgi Koleji’nin de bulunduğu toplam 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Operasyon esnasında Habertürk ekranlarında yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Şirketin “Gün Başlıyor” programının sunucusu Mesut Yar, durumu canlı yayında öğrenirken şaşkınlığını gizleyemedi. Yar, “Şerefim üzerine yemin ediyorum bu haberi sizin attığınız mesajlardan öğrendim” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, “Benim verebileceğim tek yanıt şu anda alt yazıda okuduğunuz gerçeklerin dışında herhangi bir şey değil” dedi.

SUÇLAMALAR VE OPERASYONUN DETAYLARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e bağlı 8 kişi hakkında “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlaması yöneltti. Soruşturma kapsamında, 121 şirkete el koyuldu. Jandarma ekipleri, sabahın erken saatlerinde Can Holding’in Genel Merkezi ile diğer bağlı şirketlerde arama yaptı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding bünyesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğunu, vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılık faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamada, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla çok yönlü eylemler yapıldığı belirginleşti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim incelemeleri neticesinde, Can Holding bünyesindeki şirketlerde kaynağı belirsiz para girişlerinin bulunduğu, bu paraların faturasız işlemler ve sahte belgelerle gizlendiği tespit edildi.

MAKROEKONOMİK ETKİLER VE YASAL YAPTIRIMLAR

Örgütün liderliğini Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın üstlendiği, bu yapı altında yeni şirketler kurulması suretiyle denetim mekanizmalarının zorlaştırıldığı ifade edildi. Ek olarak, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımları yapıldığı ve bu işlemlerin Varlık Barışı Kanunu’na aykırı olarak suç gelirlerinin sisteme dahil edilmek üzere gerçekleştirildiği vurgulandı. Soruşturmanın sonuçları, Can Holding’in medya, eğitim, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde suç gelirleriyle hareket ettiğini ortaya koydu.

İlgili operasyon kapsamında, 121 şirketin malvarlığına el konuldu ve TMSF kayyım olarak atandı. Yapılan açıklamalarda, kamu düzenini zedelenmesine neden olan bu eylemlere karşı başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdüğü ve gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağı belirtildi.