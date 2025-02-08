Meta, Binlerce Çalışanı İşten Çıkarmaya Hazırlanıyor

İŞGÜCÜ AZALTMA KARARI

Sosyal medya devi Meta, gelecek hafta iş gücünü azaltmak için kararını uygulamaya koyuyor. Şirketin 3 bin 600 çalışanını işten çıkarması bekleniyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformların sahibi olan Meta, bu radikal kararını hayata geçirmeyi planlıyor. The Information’ın haberine göre, şirket, pazartesi günü iş gücünün yüzde 5’inin işten çıkarılacağını duyurdu.

ÇALIŞANLARA GÖNDERİLEN MESAJ

Ntv’de yer alan bilgilere göre, Meta, cuma günü işten çıkarmalarla ilgili olarak çalışanlarına bir mesaj iletti. Mesajda, işten çıkarılan çalışanların bir saat içinde şirketin dahili sistemleriyle tüm ilişkilerinin kesileceği ve kıdem tazminatları hakkında detayların e-posta yoluyla kendilerine iletileceği belirtildi.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDEKİ EĞİLİM

Silikon Vadisi’nde bu yıl içerisinde Amazon, Microsoft, Salesforce gibi büyük teknoloji şirketlerinin de iş gücünü azaltması bekleniyor. Özellikle işten çıkarmaların yapay zekaya yapılan harcamaların artış gösterdiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor. Meta’nın aldığı bu karar, sektördeki genel iş gücü azaltma eğilimlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.