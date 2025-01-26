meta-dan-yapay-zekaya-60-milyar-dolar

YAPIYALAN YATIRIMLARIN ÖNEMİ

Sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi olan Meta’nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, yapay zeka altyapısına bu yıl 60 – 65 milyar dolar harcama yapmayı planladıklarını açıkladı. Facebook hesabında yaptığı paylaşımda bu yılın yapay zeka açısından belirleyici bir yıl olacağını vurguladı. Yapay zeka aracı “Meta AI”nın 1 milyardan fazla kişiye hizmet veren “lider” asistan olmasını beklediğini ifade etti.

YENİ GELİŞMELER VE HEDEFLER

Zuckerberg, ayrıca yapay zeka modeli Llama 4’ün en gelişmiş model haline geleceği ve AR-GE çalışmalarına katkıda bulunacak bir yapay zeka mühendisi geliştireceklerini belirtti. Bunun için Meta’nın Manhattan’ın geniş bir bölümünü kaplayacak şekilde, 2 gigavatın üzerinde kapasiteye sahip bir veri merkezi inşa ettiğini aktardı. Bu yıl yaklaşık 1 gigavatlık işlem kapasitesini devreye alacaklarını vurguladı ve yılı 1,3 milyondan fazla grafik işlem birimi (GPU) ile tamamlayacaklarını söyledi.

BÜYÜK ÇABALAR VE GELECEK VİZYONU

Zuckerberg, yapay zeka ekiplerini önemli ölçüde büyütürken, sermaye harcamalarına 60-65 milyar dolar ayırmayı planladıklarını ifade etti. Gelecek yıllarda da bu yatırımları sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti. Bu çabayı “çok büyük” olarak nitelendirirken, Meta’nın gelecek yıllardaki temel ürünlerini ve işlerini yönlendireceğini, “tarihi inovasyonun” kapısını açacağını ve ABD’nin teknoloji liderliğini genişleteceğini dile getirdi.