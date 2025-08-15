Meteo Genel Müd., Kritik Fırtına Uyarısı!

HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Cuma günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye’nin kuzeydoğu bölgelerinde parçalı ve zaman zaman çok bulutlu hava durumu bekleniyor. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği ifade ediliyor. Diğer illerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

YAĞIŞ, SICAKLIK VE FIRTINA UYARISI

Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde olacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği düşünülüyor. Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen güçlü rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle olası olumsuz durumlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara’da parçalı ve az bulutlu hava geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genel olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Balıkesir 33°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

Çanakkale 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

Edirne 34°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

İstanbul 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

EGE BÖLGESİ

Ege’de az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına halinde esecek.

Afyonkarahisar 36°C – Az bulutlu ve açık

Denizli 38°C – Az bulutlu ve açık

İzmir 35°C – Az bulutlu ve açık

Muğla 37°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz sahilinde az bulutlu ve açık bir hava durumu bekleniyor.

Adana 39°C – Az bulutlu ve açık

Antalya 34°C – Az bulutlu ve açık

Hatay 35°C – Az bulutlu ve açık

Isparta 37°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu’da genel olarak az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Ankara 35°C – Az bulutlu ve açık

Eskişehir 34°C – Az bulutlu ve açık

Konya 37°C – Az bulutlu ve açık

Yozgat 29°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz’de az bulutlu ve açık bir hava durumu bekleniyor.

Bolu 33°C – Az bulutlu ve açık

Düzce 32°C – Az bulutlu ve açık

Sinop 33°C – Az bulutlu ve açık

Zonguldak 25°C – Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava durumu görülecek. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar oluyor.

Amasya 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Rize 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun 30°C – Parçalı ve az bulutlu

Trabzon 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu’da az bulutlu ve açık hava durumu hakim.

Erzurum 29°C – Az bulutlu ve açık

Kars 28°C – Az bulutlu ve açık

Malatya 39°C – Az bulutlu ve açık

Van 29°C – Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu’da da az bulutlu ve açık bir hava durumu bekleniyor.

Diyarbakır 41°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep 42°C – Az bulutlu ve açık

Mardin 39°C – Az bulutlu ve açık

Siirt 40°C – Az bulutlu ve açık