Meteoroloji 19 İl İçin Sarı Uyarı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN METEOROLOJİK UYARI

İçişleri Bakanlığı, 19 il için “sarı” meteorolojik uyarı yaptığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden elde edilen son bilgilere göre, bugün Sivas, Kayseri, Yozgat’ın doğusu, Kırşehir ve Nevşehir’de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

KUVALET GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Sağanak, İç Ege’de Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli ile Muğla’nın iç kesimlerinde, İzmir, Aydın ve Manisa’nın doğusunda, Kütahya’nın güney ve doğusunda, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde Isparta ve Burdur ile Antalya’nın iç bölgelerinde ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında Eskişehir’in güney ve doğusu, Konya’nın kuzey ve Ankara’nın güney ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli oluyor.

VATANDAŞLAR DİKKAT ETMELİ

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.