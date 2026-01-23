Meteoroloji 26 İli Sarı Kodla Uyardı: Kuvvetli Yağış, Kar ve Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu değerlendirmelere göre, yurt genelinin büyük bir kısmının parçalı ve çok bulutlu bir hava koşuluna sahip olması bekleniyor. Ayrıca, Batı Karadeniz kıyıları haricindeki bölgelerde yağışların meydana geleceği öngörülüyor.

YURT GENELİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ, KAR VE FIRTINA UYARISI

Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak şeklinde, batı bölgelerinde yağmur ve karla karışık yağmur olarak, iç ve doğu kesimlerde ise kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Hatay bölgelerinde kuvvetli yağış, Antalya çevresinde ise çok kuvvetli ve şiddetli yağış olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye civarlarında da kuvvetli kar yağışlarının yaşanacağı ifade ediliyor.

RÜZGAR VE DON OLAYLARI ÖNGÖRÜLÜYOR

Rüzgarın Batı ve Orta Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli, Doğu Akdeniz’de ise kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları, bunun yanı sıra pus ve yer yer sis de bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda dik alanlarda yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde çığ tehlikesi de bulunuyor.

OLUMLUZLUKLARA KARŞI DİKKAT

Yapılan son tahminler neticesinde; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Hatay’da kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışların yanı sıra Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle olumsuz gelişmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirilmiştir.

26 İLE SARI KODLU UYARI

Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 il için sarı kodlu uyarı yapıldığı duyuruldu. Uyarı yapılan iller arasında; Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye yer alıyor.