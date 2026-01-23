Meteoroloji 26 İlin Kuvvetli Yağışlarını Uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava koşulları bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları haricindeki tüm bölgelerde ise yağışlar görülecek.

YURT GENELİNDE KUZEYDEN GÜNEYİNE YAĞIŞLAR

Yağışların kıyı bölgelerde genellikle yağmur ve sağanak olarak, batı illerde yağmur ile karla karışık yağmur olarak, iç ve doğu alanlarda ise kar şeklinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Hatay çevresinde kuvvetli yağış, Antalya çevresinde ise çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar bekleniyor. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde de kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.

GÜÇLÜ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarların Batı ve Orta Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli, Doğu Akdeniz’de ise kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don olayları, pus ve yer yer sis görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor.

OLUMLU HAVA KOŞULLARI İÇİN TEDBİR ÖNERİSİ

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Hatay gibi illerde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya çevresinde ise çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Buna ek olarak, Güneydoğu Anadolu ve Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ gibi çevrelerdeki kuvvetli kar yağışları nedeniyle olumsuz durumlar için dikkatli olunması gerekmektedir.

26 İLE SARı KOD UYARISI

Meteoroloji tarafından toplam 26 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan iller arasında Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye yer alıyor.