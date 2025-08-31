Meteoroloji, 6 İlde Yağış Bekliyor

YEREL YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Meteoroloji’nin güncel tahminlerine göre, Edirne, Kırklareli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar meydana gelecek. Bu illerde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olarak seyrediyor. Yağışların özellikle Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesinde ve Trakya’nın batısında etkili olabileceği öngörülüyor.

SICAKLIKLARDA ARTIŞ GELECEK

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde olacağı bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yağışların olmaması ve havanın genellikle az bulutlu, açık geçmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle, özellikle kronik rahatsızlığı olan bireyler ve yaşlılar için sıcak çarpması riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DENİZDE DALGA YÜKSEKLİĞİ

Doğu Akdeniz ve Ege’de denizlerde dalga yüksekliğinin 1,0 ila 2,5 metre arasında değişmesi, ayrıca yağış anlarında görüş mesafesinin orta seviyeye düşmesi bekleniyor.

SEL RİSKİNE DİKKAT

Meteoroloji, yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşlara ani sel, su baskını ve gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuyor. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı diğer bölgelerde bol sıvı tüketilmesi ve öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması öneriliyor.