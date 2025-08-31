Meteoroloji, 6 İlde yağış Bekliyor

YAĞIŞ TAHMİNLERİ VE ETKİLERİ

Meteoroloji’nin güncel tahminlerine göre, Edirne, Kırklareli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor. Bu illerde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesinde ve Trakya’nın batısında yağışların etkili olabileceği bekleniyor.

SICAKLIK DEĞİŞİMİ

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 7 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ise yağış beklenmiyor. Hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar için sıcak çarpması riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, yer yer ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Ege’de denizlerde dalga yüksekliğinin 1,0 ile 2,5 metre arasında değişeceği, yağış anlarında görüş mesafesinin orta seviyeye düşebileceği ifade ediliyor.

SELGİNLİK UYARISI

Meteoroloji, yağış beklenen bölgelerde yaşayanların ani sel, su baskını ve gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı diğer bölgelerde bol sıvı tüketimi ve öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması öneriliyor.