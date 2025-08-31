Meteoroloji, 6 İlde Yağış Uyarısı Yapıyor

YEREL YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Meteoroloji’nin yaptığı tahminlere göre, Edirne, Kırklareli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş (batı kesimleri) ve Hatay (kıyı kesimleri) illerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu illerde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacaktır. Yağışların, özellikle Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde ve Trakya’nın batısında etkili olması bekleniyor.

SICAKLIKLARDA ARTIS

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yağış beklenmezken, hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar için sıcak çarpması riski nedeniyle dikkatli olunması gerektiği bildiriliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DENİZDE DALGA YÜKSEKLİĞİ

Doğu Akdeniz ve Ege’de denizlerde dalga yüksekliğinin 1,0 ila 2,5 metre arasında değişmesi ve görüş mesafesinin yağış anlarında orta seviyeye düşmesi bekleniyor. Bu durum, deniz seyahatlerinde dikkat edilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

SEL TEHLİKESİNE DİKKAT

Meteoroloji, yağış bekleyen bölgelerde yaşayan vatandaşlara ani sel, su baskını ve gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuyor. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı diğer bölgelerde bol sıvı tüketilmesi ve öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması öneriliyor.