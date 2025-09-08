Meteoroloji, Ani Sel ve Dolu Uyarısı Yaptı

HAVA DURUMU BEKLENTİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde zaman zaman kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Bayburt dışında Karadeniz’in tamamı yağışlı bir hava geçirecek.

SICAKLIKTA DEĞİŞİKLİKLER

Yağışlı bölgelerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşmesi öngörülüyor, diğer bölgelerde ise sıcaklıkta belirgin bir değişim beklenmiyor. Termometre değerlerinin 35°C’yi geçmemesi bekleniyor.

SEL VE DOLU UYARILARI

Özellikle İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas), Niğde ve Kayseri’nin güney bölgeleri ile Adana’nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş’ın batısında sıkça yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, ani sel, su baskınları, yıldırım, yerel dolu gibi olumsuzluklar konusunda vatandaşları uyarıyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde Bursa’nın 26°C, Çanakkale’nin 28°C, Edirne’nin 32°C ve İstanbul’un 26°C olması bekleniyor. Ege bölgesinde Afyonkarahisar’ın 22°C, Denizli’nin 30°C, İzmir ve Muğla’nın 32°C olarak ölçülmesi öngörülüyor. Akdeniz bölgesinde Adana 33°C, Antalya 30°C, Burdur 29°C ve Hatay 31°C olarak öngörülüyor. İç Anadolu bölgesinde Ankara 21°C, Eskişehir ve Konya 24°C, Nevşehir 25°C, Batı Karadeniz’de Bolu 23°C, Düzce 25°C, Sinop 29°C ve Zonguldak 24°C olarak tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de Amasya 28°C, Artvin 25°C, Samsun 27°C ve Trabzon 25°C ölçülmesi bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum 26°C, Kars 27°C, Malatya 32°C, Van 27°C olarak öngörülürken, Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır 35°C, Gaziantep 32°C, Mardin 32°C ve Siirt 26°C seviyelerinde hava sıcaklığı bekleniyor.