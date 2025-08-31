Meteoroloji’den 6 İlde Yağış Uyarısı

METEOROLOJİK TAHMİNLER

Meteoroloji’nin güncel tahminlerine göre, Edirne, Kırklareli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri ve Hatay’ın kıyı bölgelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor. Bu illerde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Yağışların özellikle Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde ve Trakya’nın batısında etkili olması bekleniyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR

Ülkemizde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yağış beklenmiyor. Havada genel olarak az bulutlu ve açık bir görünüm hakim olacak. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi sebebiyle kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlıların sıcak çarpması riski açısından dikkatli olması gerektiği ifade ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

DENİZDE DALGA YÜKSEKLİĞİ

Doğu Akdeniz ve Ege denizlerinde dalga yüksekliğinin 1.0 ila 2.5 metre arasında değişmesi bekleniyor. Ayrıca, yağış anlarında görüş mesafesinin orta seviyeye düşeceği belirtiliyor.

SEL VE GÜNEŞTEN KORUNMA UYARISI

Meteoroloji, yağış beklenen bölgelerde yaşayanların ani sel, su baskını ve gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulunuyor. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı diğer bölgelerde bol su tüketimi ve öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunma öneriliyor.