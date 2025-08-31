Meteoroloji’den 6 İlde Yağış Uyarısı

YAĞIŞLI HAVA BEKLENTİSİ

Meteoroloji’nin güncel tahminlerine göre, Edirne, Kırklareli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar meydana gelecek. Bu bölgelerde hava parçalı ve yer yer oldukça bulutlu olacak. Yağışların özellikle Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesinde ve Trakya’nın batısında yoğun şekilde etkili olması öngörülüyor.

SICAKLIKLARDA ARTIS

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbuld, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yağış beklenmese de, hava genel itibarıyla az bulutlu ve açık kalacak. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle, özellikle kronik rahatsızlığı olan bireyler ve yaşlılar için sıcak çarpması riski konusunda dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Doğu Akdeniz ve Ege’de denizlerde dalga yüksekliğinin 1,0 ila 2,5 metre arasında değişebileceği, yağış anlarında görüş mesafesinin orta seviyeye düşebileceği belirtiliyor.

SEL RİSKİNE DİKKAT

Meteoroloji, yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşlara ani sel, su baskını ve gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım düşmesi gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı diğer bölgelerde bol sıvı tüketimi öneriliyor ve öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiği vurgulanıyor.