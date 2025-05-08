Meteoroloji’den 8 Mayıs Uyarısı: Yağış, Rüzgar

METEOROLOJİDEN HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Batı Karadeniz’in iç kısımları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kırklareli, Kahramanmaraş, Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar meydana gelebiliyor. Ülke genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtiliyor.

EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Güney ve İç Ege’de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar konusunda vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor. Özellikle Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa’da rüzgarın etkisi belirgin şekilde hissedilecek.

AKDENİZ’DE ÇAMUR YAĞIŞI RİSKİ

Güney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımının beklendiği için çamur şeklinde yağış, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabiliyor. Antalya, Burdur ve Adana’da sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlarla birlikte çamur yağışı riski konusunda uyarılar yapıldı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli’de öğle saatlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. İstanbul 25°C, Edirne 29°C, Balıkesir 31°C.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege’de kuvvetli rüzgar etkili. İzmir 31°C, Denizli 32°C, Manisa 33°C.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar ve Antalya’nın iç kesimlerinde sağanak yağış. Adana 29°C, Antalya 24°C, Hatay 28°C.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Sivas ve Niğde’de yerel sağanak yağış. Ankara 27°C, Konya 27°C, Eskişehir 29°C.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Kastamonu’da sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış. Bolu 25°C, Zonguldak 20°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Amasya ve Artvin’de yerel sağanak yağış. Samsun 22°C, Trabzon 21°C.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Malatya ve Van’da sağanak yağış. Erzurum 19°C, Van 17°C.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Siirt’te öğle saatlerinde yerel sağanak yağış. Diyarbakır 31°C, Gaziantep 30°C.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini bildiriyor. Özellikle Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların 30°C’yi aşması bekleniyor. Vatandaşların sıcak hava ve yağışlı koşullara karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor.