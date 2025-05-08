Meteoroloji’den 8 Mayıs Uyarısı: Yağış ve Rüzgar

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü için Türkiye’ye ait hava durumu tahminlerini duyurdu. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Özellikle Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Batı Karadeniz’in iç kısımları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kırklareli, Kahramanmaraş, Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Antalya’nın iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI YAPILDI

Güney ve İç Ege bölgesinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli bir şekilde (40-60 km/saat) eseceği belirtiliyor. Meteoroloji, bu kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi durumlar baş gösterebileceği için vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa gibi illerde rüzgarın etkisi daha fazla hissedilecek.

AKDENİZ’DE ÇAMUR YAĞIŞI RİSKİ BULUNUYOR

Güney Ege ve Batı Akdeniz’de yaşanacak toz taşınımı sonuçunda, çamur şeklinde yağışlar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlar yaşanabiliyor. Antalya, Burdur ve Adana illerinde sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlarla birlikte çamur yağışı riski olduğuna dair uyarılar yapıldı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli’nde öğle saatlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. İstanbul 25°C, Edirne 29°C, Balıkesir 31°C.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege’de kuvvetli rüzgar etkili. İzmir 31°C, Denizli 32°C, Manisa 33°C.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar ve Antalya’nın iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Adana 29°C, Antalya 24°C, Hatay 28°C.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Sivas ve Niğde’de yerel sağanak yağış görülmesi tahmin ediliyor. Ankara 27°C, Konya 27°C, Eskişehir 29°C.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Kastamonu’da sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış öngörülüyor. Bolu 25°C, Zonguldak 20°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Amasya ve Artvin’de yerel sağanak yağış bekleniyor. Samsun 22°C, Trabzon 21°C.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Malatya ve Van’da sağanak yağış olabileceği bildiriliyor. Erzurum 19°C, Van 17°C.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Siirt’te öğle saatlerinde yerel sağanak yağış beklentisi var. Diyarbakır 31°C, Gaziantep 30°C.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu. Özellikle Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 30°C’yi aşacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların bu sıcak hava ve yağışlı koşullara karşı hazırlıklı olması öneriliyor.