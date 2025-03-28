Meteoroloji’den Bayram Boyunca Yağış Uyarısı

METEOROLOJİ’DEN BAYRAM RAPORU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirmelere göre, Ramazan Bayramı süresince Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesi bekleniyor. 29 Mart Cumartesi arefe günü, batı bölgelerde sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Bu yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşanacak. İstanbul’da en düşük 8°C, en yüksek 19°C; Ankara’da en düşük 10°C, en yüksek 21°C; İzmir’de en düşük 14°C, en yüksek 20°C; Antalya’da ise 18°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ: YAĞIŞLAR YAYGINLAŞIYOR

Bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazar, sağanak yağışların ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor. İstanbul’da en düşük 8°C, en yüksek 18°C; Ankara’da en düşük 8°C, en yüksek 18°C; İzmir’de en düşük 13°C, en yüksek 19°C; Antalya’da ise 16°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

BAYRAMIN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜNLERİ: YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Bayramın ikinci günü olan 31 Mart Pazartesi, yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer kuvvetli olacağı bekleniyor. İç Anadolu ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde ise yağışların daha hafif geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Bayramın üçüncü günü olan 1 Nisan Salı, yağışlı havanın birkaç kent dışında tüm yurtta etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE BAYRAM HAVA DURUMU

İstanbul’da, bayram tatili süresince genellikle parçalı bulutlu, pazar günü ise çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava öngörülüyor. Sıcaklıkların 17-24°C arasında seyretmesi bekleniyor. Ankara’da, bayram boyunca parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı hava koşulları bekleniyor, sıcaklıkların 18-21°C civarında olması öngörülüyor. İzmir’de, bayram boyunca sağanak yağışların etkili olması ve sıcaklıkların 19-21°C arasında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, bayram süresince plan yapacak vatandaşların hava durumu tahminlerini dikkate almalarını ve özellikle yağışlı günlerde tedbirli olmalarını öneriyor. Ayrıca, yağış anında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.