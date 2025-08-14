Meteoroloji’den Fırtına Uyarısı Geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel değerlendirmelerine göre, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde yaz sıcakları hâlâ etkisini sürdürüyor. Kuzey ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, batı ve güney bölgelerde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Marmara ve Kuzey Ege’de ise fırtına olacak.

MARMARA BÖLGESİNDE FIRTINA UYARISI

MGM’nin tahminlerine göre Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgar, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde hissedilecek. Saatte 40-70 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı ve açık alanlarda olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi.

SICAKLIK DEĞERLERİ YÜKSEK SEYREDİYOR

Hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde olacağı, diğer bölgelerde ise normaller civarında kalacağı tahmin ediliyor. Özellikle güney illerinde öğle saatlerinde sıcak çarpmasına ve sıvı kaybına karşı dikkatli olunması öneriliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği bekleniyor. Rüzgâr; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

– Balıkesir: 34°C – Az bulutlu ve açık

– Çanakkale: 32°C – Az bulutlu ve açık

– Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık

– İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

– Afyonkarahisar: 37°C – Az bulutlu ve açık

– Denizli: 40°C – Az bulutlu ve açık

– İzmir: 36°C – Az bulutlu ve açık

– Muğla: 38°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

– Adana: 42°C – Az bulutlu ve açık

– Antalya: 38°C – Az bulutlu ve açık

– Hatay: 38°C – Az bulutlu ve açık

– Isparta: 39°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.

– Ankara: 36°C – Az bulutlu ve açık

– Eskişehir: 38°C – Az bulutlu ve açık

– Konya: 37°C – Az bulutlu ve açık

– Yozgat: 31°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

– Bolu: 35°C – Az bulutlu ve açık

– Düzce: 33°C – Az bulutlu ve açık

– Sinop: 34°C – Az bulutlu ve açık

– Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

– Amasya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

– Rize: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

– Samsun: 30°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

– Trabzon: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

– Erzurum: 31°C – Parçalı ve az bulutlu

– Kars: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

– Malatya: 37°C – Az bulutlu ve açık

– Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

– Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık

– Gaziantep: 41°C – Parçalı ve az bulutlu

– Mardin: 39°C – Az bulutlu ve açık

– Siirt: 41°C – Az bulutlu ve açık