Meteoroloji’den Hava Durumu Uyarısı: Kuvvetli Yağışlar Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava durumu raporuna göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleriyle Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Ayrıca, bazı yerlerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

KUVEYTLİ YAĞIŞIN BELİRTİLDİĞİ BÖLGELER

Yağışların özellikle Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşması beklenen yağışlar için vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor.

RÜZGÂR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgârın Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına biçiminde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulanıyor.

9 İL İÇİN SARIMSI KODLU UYARI

Meteoroloji, Burdur’un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısı, gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak beklendiğini bildiriyor. Ayrıca Çanakkale, Balıkesir’in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla’da da kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli yağış öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN

Meteoroloji’nin 5 günlük haritalı tahminine göre, yarın 7 ilde kar yağışı beklenirken, İstanbul dahil birçok şehirde sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü ise 12 ilde kar yağışı görülecek.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğleden sonra bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.

EDİRNE: 16°C – Sağanak yağışlı

İSTANBUL: 15°C – Akşam saatlerinden itibaren sağanak

KIRKLARELİ: 16°C – Sağanak yağışlı

KOCAELİ: 19°C – Akşam saatlerinden itibaren sağanak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak.

AFYONKARAHİSAR: 11°C – Akşam yağmurlu

DENİZLİ: 20°C – Akşam yağmurlu

İZMİR: 18°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü

MUĞLA: 12°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü

AKDENİZ

Batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak.

ADANA: 18°C – Parçalı bulutlu

ANTALYA: 16°C – Kuvvetli sağanak

HATAY: 13°C – Parçalı bulutlu

ISPARTA: 10°C – Sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu.

ANKARA: 11°C – Çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 11°C – Akşam sağanak

KONYA: 12°C – Çok bulutlu

SİVAS: 3°C – Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak.

BOLU: 12°C – Çok bulutlu

DÜZCE: 17°C – Akşam sağanak

ZONGULDAK: 17°C – Akşam sağanak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu.

AMASYA: 12°C

ARTVİN: 10°C

SAMSUN: 16°C

TRABZON: 15°C

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 1°C

KARS: 0°C

MALATYA: 1°C

VAN: 2°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 2°C

GAZİANTEP: 6°C

SİİRT: 1°C

ŞANLIURFA: 10°C