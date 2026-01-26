Meteoroloji’den Hava Durumu Uyarısı: Kuvvetli Yağışlar Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava durumu raporuna göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleriyle Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Ayrıca, bazı yerlerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.
KUVEYTLİ YAĞIŞIN BELİRTİLDİĞİ BÖLGELER
Yağışların özellikle Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşması beklenen yağışlar için vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor.
RÜZGÂR VE FIRTINA UYARISI
Rüzgârın Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına biçiminde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulanıyor.
9 İL İÇİN SARIMSI KODLU UYARI
Meteoroloji, Burdur’un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısı, gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak beklendiğini bildiriyor. Ayrıca Çanakkale, Balıkesir’in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla’da da kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli yağış öngörülüyor.
5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN
Meteoroloji’nin 5 günlük haritalı tahminine göre, yarın 7 ilde kar yağışı beklenirken, İstanbul dahil birçok şehirde sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü ise 12 ilde kar yağışı görülecek.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğleden sonra bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.
EDİRNE: 16°C – Sağanak yağışlı
İSTANBUL: 15°C – Akşam saatlerinden itibaren sağanak
KIRKLARELİ: 16°C – Sağanak yağışlı
KOCAELİ: 19°C – Akşam saatlerinden itibaren sağanak
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak.
AFYONKARAHİSAR: 11°C – Akşam yağmurlu
DENİZLİ: 20°C – Akşam yağmurlu
İZMİR: 18°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü
MUĞLA: 12°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü
AKDENİZ
Batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak.
ADANA: 18°C – Parçalı bulutlu
ANTALYA: 16°C – Kuvvetli sağanak
HATAY: 13°C – Parçalı bulutlu
ISPARTA: 10°C – Sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla çok bulutlu.
ANKARA: 11°C – Çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 11°C – Akşam sağanak
KONYA: 12°C – Çok bulutlu
SİVAS: 3°C – Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak.
BOLU: 12°C – Çok bulutlu
DÜZCE: 17°C – Akşam sağanak
ZONGULDAK: 17°C – Akşam sağanak
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu.
AMASYA: 12°C
ARTVİN: 10°C
SAMSUN: 16°C
TRABZON: 15°C
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu.
ERZURUM: 1°C
KARS: 0°C
MALATYA: 1°C
VAN: 2°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu.
DİYARBAKIR: 2°C
GAZİANTEP: 6°C
SİİRT: 1°C
ŞANLIURFA: 10°C