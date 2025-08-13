Meteoroloji’den İstanbul’a Fırtına Uyarısı

METEOROLOJİ’DEN SON DAKİKA UYARISI

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre; Halen devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14 Ağustos 2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar Marmara’nın batısı ile İzmir ve Manisa’nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz” denildi.

SİLİVRİ, ARNAVUTKÖY VE ŞİLE’DE DENİZE GİRME YASAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Silivri, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda, kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle bu ilçelerde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

MARMARA BÖLGESİ’NE DİKKAT

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden gelen açıklamaya göre, Marmara Bölgesi’nin bugünden itibaren perşembe gecesine kadar rüzgarlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Perşembe gecesine dek İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’de fırtına ve kuvvetli rüzgar eseceği öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar için dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye ediliyor.