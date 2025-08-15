Meteoroloji’den Kritik Fırtına Uyarısı!

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Cuma günü için hava durumu tahminlerini kamuoyuna duyurdu. Türkiye’nin kuzeydoğu bölgelerinin parçalı, bazı alanların ise çok bulutlu olacağı ifade ediliyor. Trabzon ve Rize’nin iç kısımlarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.
YAĞIŞ VE RÜZGÂR UYARISI
Hava sıcaklıklarının, güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller düzeyinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek olan rüzgarın, kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) olabileceği belirtiliyor. Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarındaki beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçmesi bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Balıkesir 33°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
Çanakkale 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
Edirne 34°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
İstanbul 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Ege Bölgesi’nde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.
Afyonkarahisar 36°C – Az bulutlu ve açık
Denizli 38°C – Az bulutlu ve açık
İzmir 35°C – Az bulutlu ve açık
Muğla 37°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Akdeniz Bölgesi’nde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
Adana 39°C – Az bulutlu ve açık
Antalya 34°C – Az bulutlu ve açık
Hatay 35°C – Az bulutlu ve açık
Isparta 37°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
İç Anadolu Bölgesi’nde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Ankara 35°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir 34°C – Az bulutlu ve açık
Konya 37°C – Az bulutlu ve açık
Yozgat 29°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Batı Karadeniz Bölgesi’nde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Bolu 33°C – Az bulutlu ve açık
Düzce 32°C – Az bulutlu ve açık
Sinop 33°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak 25°C – Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgeleri’nde havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.
Amasya 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
Erzurum 29°C – Az bulutlu ve açık
Kars 28°C – Az bulutlu ve açık
Malatya 39°C – Az bulutlu ve açık
Van 29°C – Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.
Diyarbakır 41°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 42°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 39°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 40°C – Az bulutlu ve açık