Meteoroloji’den Kritik Fırtına Uyarısı!

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Cuma günü için hava durumu tahminlerini kamuoyuna duyurdu. Türkiye’nin kuzeydoğu bölgelerinin parçalı, bazı alanların ise çok bulutlu olacağı ifade ediliyor. Trabzon ve Rize’nin iç kısımlarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

YAĞIŞ VE RÜZGÂR UYARISI

Hava sıcaklıklarının, güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller düzeyinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek olan rüzgarın, kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) olabileceği belirtiliyor. Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarındaki beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçmesi bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Balıkesir 33°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

Çanakkale 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

Edirne 34°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

İstanbul 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi’nde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.

Afyonkarahisar 36°C – Az bulutlu ve açık

Denizli 38°C – Az bulutlu ve açık

İzmir 35°C – Az bulutlu ve açık

Muğla 37°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi’nde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Adana 39°C – Az bulutlu ve açık

Antalya 34°C – Az bulutlu ve açık

Hatay 35°C – Az bulutlu ve açık

Isparta 37°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi’nde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Ankara 35°C – Az bulutlu ve açık

Eskişehir 34°C – Az bulutlu ve açık

Konya 37°C – Az bulutlu ve açık

Yozgat 29°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz Bölgesi’nde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Bolu 33°C – Az bulutlu ve açık

Düzce 32°C – Az bulutlu ve açık

Sinop 33°C – Az bulutlu ve açık

Zonguldak 25°C – Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgeleri’nde havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.

Amasya 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Rize 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun 30°C – Parçalı ve az bulutlu

Trabzon 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Erzurum 29°C – Az bulutlu ve açık

Kars 28°C – Az bulutlu ve açık

Malatya 39°C – Az bulutlu ve açık

Van 29°C – Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

Diyarbakır 41°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep 42°C – Az bulutlu ve açık

Mardin 39°C – Az bulutlu ve açık

Siirt 40°C – Az bulutlu ve açık