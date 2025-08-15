Meteoroloji’den kritik fırtına uyarısı!

METEOROLOJİDEN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Cuma günü için hava durumu tahminlerini duyurdu. Türkiye’nin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Özellikle Trabzon ve Rize’nin iç bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. Diğer illerde ise genellikle az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

YAĞIŞ, SICAKLIK VE FIRTINA UYARISI

Tahminlere göre, güney ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecekken, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor. Rüzgarın, genel olarak kuzey yönlerden hafif esmesi öngörülürken, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, bu kıyılarda beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınadan kaynaklanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçeceği bekleniyor. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.

– Balıkesir 33°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

– Çanakkale 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

– Edirne 34°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

– İstanbul 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi az bulutlu ve açık bir hava ile karşılaşacak. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.

– Afyonkarahisar 36°C – Az bulutlu ve açık

– Denizli 38°C – Az bulutlu ve açık

– İzmir 35°C – Az bulutlu ve açık

– Muğla 37°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz’de hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak.

– Adana 39°C – Az bulutlu ve açık

– Antalya 34°C – Az bulutlu ve açık

– Hatay 35°C – Az bulutlu ve açık

– Isparta 37°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu’da da hava az bulutlu ve açık şekilde devam edecek.

– Ankara 35°C – Az bulutlu ve açık

– Eskişehir 34°C – Az bulutlu ve açık

– Konya 37°C – Az bulutlu ve açık

– Yozgat 29°C – Az bulutlu ve açık

BATı KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz Bölgesi az bulutlu ve açık bir hava ile geçiyor.

– Bolu 33°C – Az bulutlu ve açık

– Düzce 32°C – Az bulutlu ve açık

– Sinop 33°C – Az bulutlu ve açık

– Zonguldak 25°C – Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Orta ve Doğu Karadeniz’in parçalı ve az bulutlu olması, zamanla Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

– Amasya 32°C – Parçalı ve az bulutlu

– Rize 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

– Samsun 30°C – Parçalı ve az bulutlu

– Trabzon 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu’da hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak.

– Erzurum 29°C – Az bulutlu ve açık

– Kars 28°C – Az bulutlu ve açık

– Malatya 39°C – Az bulutlu ve açık

– Van 29°C – Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi az bulutlu ve açık bir havaya sahip.

– Diyarbakır 41°C – Az bulutlu ve açık

– Gaziantep 42°C – Az bulutlu ve açık

– Mardin 39°C – Az bulutlu ve açık

– Siirt 40°C – Az bulutlu ve açık