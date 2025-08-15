Meteoroloji’den Kritik Fırtına Uyarısı Geldi!

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Cuma günü için hava durumu tahminlerini duyurdu. Buna göre, Türkiye’nin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava koşulları bekleniyor. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanması öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

YAĞIŞ, SICAKLIK VE RÜZGAR UYARISI

Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olabileceği düşünülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, dönem dönem orta kuvvette esmesi, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebiyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını gerektiğini belirtti.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi’nde hava, parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçeceği öngörülüyor. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.

Balıkesir 33°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

Çanakkale 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

Edirne 34°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

İstanbul 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık olacak. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 36°C – Az bulutlu ve açık

Denizli 38°C – Az bulutlu ve açık

İzmir 35°C – Az bulutlu ve açık

Muğla 37°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık.

Adana 39°C – Az bulutlu ve açık

Antalya 34°C – Az bulutlu ve açık

Hatay 35°C – Az bulutlu ve açık

Isparta 37°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık.

Ankara 35°C – Az bulutlu ve açık

Eskişehir 34°C – Az bulutlu ve açık

Konya 37°C – Az bulutlu ve açık

Yozgat 29°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık.

Bolu 33°C – Az bulutlu ve açık

Düzce 32°C – Az bulutlu ve açık

Sinop 33°C – Az bulutlu ve açık

Zonguldak 25°C – Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu geçecek. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Amasya 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Rize 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun 30°C – Parçalı ve az bulutlu

Trabzon 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık.

Erzurum 29°C – Az bulutlu ve açık

Kars 28°C – Az bulutlu ve açık

Malatya 39°C – Az bulutlu ve açık

Van 29°C – Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık.

Diyarbakır 41°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep 42°C – Az bulutlu ve açık

Mardin 39°C – Az bulutlu ve açık

Siirt 40°C – Az bulutlu ve açık