Meteoroloji’den kritik hava uyarısı! Fırtına yolda

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Cuma günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye’nin kuzeydoğu bölgeleri, parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava alanı olarak öne çıkıyor. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı bildiriliyor. Diğer bölgelerde ise genel olarak az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Hava sıcaklıklarının güney ile iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerindeki değerlerde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif eserken, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ile kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor. Meteoroloji, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen bu kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi genelinde hava durumu, parçalı ve az bulutlu olmasının yanı sıra zamanla açık bir havanın hâkim olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Örneğin; Balıkesir 33°C, Çanakkale 32°C, Edirne 34°C ve İstanbul 30°C değerlerinde sıcaklıklar görülüyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi’nde hava durumu az bulutlu ve açık olarak bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise Afyonkarahisar’da 36°C, Denizli’de 38°C, İzmir’de 35°C ve Muğla’da 37°C seviyelerinde.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi de az bulutlu ve açık bir hava ile karşılaşacak. Adana 39°C, Antalya 34°C, Hatay 35°C ve Isparta 37°C sıcaklık değerleri ile anılıyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi’nde de hava durumu az bulutlu ve açık olarak ilerleyecek. Ankara 35°C, Eskişehir 34°C, Konya 37°C ve Yozgat 29°C sıcaklıkları gözlemlenecek.

BATTI KARADENİZ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz’de de hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Bolu’da 33°C, Düzce’de 32°C, Sinop’ta 33°C ve Zonguldak’ta 25°C sıcaklık değerleri mevcut.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Orta ve Doğu Karadeniz’de hava, parçalı ve az bulutlu olarak geçecek ancak Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu hale geleceği tahmin ediliyor. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Amasya 32°C, Rize 30°C, Samsun 30°C ve Trabzon 28°C değerlerinde.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava da az bulutlu ve açık olacak. Erzurum 29°C, Kars 28°C, Malatya 39°C ve Van 29°C sıcaklıkları gözlemlenecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Son olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava durumu az bulutlu ve açık olarak devam edecek. Diyarbakır 41°C, Gaziantep 42°C, Mardin 39°C ve Siirt 40°C sıcaklık değerleri doğrulanmıştır.