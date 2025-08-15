Meteoroloji’den Kritik Uyarı Geldi! Fırtına Kapıda

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Cuma günü hava durumu tahminlerini duyurdu. Buna göre, Türkiye’nin kuzeydoğu bölümlerinin parçalı, bazı yerlerin ise çok bulutlu olacağı, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği ifade ediliyor. Diğer taraftan, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava durumu hâkim olacak.

YAĞIŞ, SICAKLIK VE FIRTINA UYARISI

Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri etrafında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarındaki kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebiyle, olabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor.

PARÇALI VE AÇIK HAVA BEKLİYOR

Marmara Bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla açık bir hava durumu sergileyecek. Rüzgar, genel olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek. Bu bağlamda tahminler aşağıdaki gibidir:

– Balıkesir 33°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

– Çanakkale 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

– Edirne 34°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

– İstanbul 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

KUZEY EGE’DE RÜZGAR UYARISI

Ege Bölgesi az bulutlu ve açık bir havaya sahip olacak. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şekilde esecek. Bu bölgedeki sıcaklık tahminleri ise şu şekildedir:

– Afyonkarahisar 36°C – Az bulutlu ve açık

– Denizli 38°C – Az bulutlu ve açık

– İzmir 35°C – Az bulutlu ve açık

– Muğla 37°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ ve İÇ ANADOLU BÖLGELERİ

Akdeniz Bölgesi genel itibarıyla az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediyor:

– Adana 39°C – Az bulutlu ve açık

– Antalya 34°C – Az bulutlu ve açık

– Hatay 35°C – Az bulutlu ve açık

– Isparta 37°C – Az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi de benzer bir hava durumu bekleniyor:

– Ankara 35°C – Az bulutlu ve açık

– Eskişehir 34°C – Az bulutlu ve açık

– Konya 37°C – Az bulutlu ve açık

– Yozgat 29°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ VE DOĞU KARADENİZ’İN HAVA DURUMU

Batı Karadeniz’de az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak:

– Bolu 33°C – Az bulutlu ve açık

– Düzce 32°C – Az bulutlu ve açık

– Sinop 33°C – Az bulutlu ve açık

– Zonguldak 25°C – Az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz’de ise parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek:

– Amasya 32°C – Parçalı ve az bulutlu

– Rize 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

– Samsun 30°C – Parçalı ve az bulutlu

– Trabzon 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu Bölgesi az bulutlu ve açık bir hava durumu ile karşılaşacak:

– Erzurum 29°C – Az bulutlu ve açık

– Kars 28°C – Az bulutlu ve açık

– Malatya 39°C – Az bulutlu ve açık

– Van 29°C – Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu da az bulutlu ve açık bir hava kazanacak:

– Diyarbakır 41°C – Az bulutlu ve açık

– Gaziantep 42°C – Az bulutlu ve açık

– Mardin 39°C – Az bulutlu ve açık

– Siirt 40°C – Az bulutlu ve açık