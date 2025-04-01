Meteoroloji’den Kuvvetli Lodos ve Yağış Uyarısı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı tahminlere göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batı bölgeleri, Batı Karadeniz’in batısı ile Orta Karadeniz; ayrıca Samsun, Sinop, Ordu, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Kilis, Adıyaman ve Gaziantep çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

KUZEY BÖLGELERDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz, Eskişehir’in güneyi ile Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğudaki bölgelerde 3 ila 5 derece artması öngörülürken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yağışların yanı sıra Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli lodos etkili olacak. Rüzgarın, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ayrıca, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi konusunda uyarılar yapılırken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer toz taşınımı olabiliyor.