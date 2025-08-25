Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: Doğu Karadeniz Dikkat!

HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMELERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel raporlarına göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Diğer illerde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

DOĞU KARADENİZ VE ORDU İÇİN ÖNLEMLER

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, “sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini” bildirdi. Rüzgârın Ege ve Marmara’da sert eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK DENGESİ

Hava sıcaklıklarının, ülkenin güney bölgelerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde ise normaller etrafında seyretmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara’da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava durumuyla birlikte, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların oluşması öngörülüyor. Rüzgârın bölgenin güney kısmında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği belirtiliyor.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nde hava durumu az bulutlu ve açık olarak şekillenecek. Kıyı kesimlerinde rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi’nde ise hava durumu genel olarak az bulutlu ve açık, fakat doğusunda parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ve gece saatlerinde Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu bölgesinde hava durumu genelde az bulutlu ve açık olarak tahmin ediliyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu olacak, kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu’da havanın az bulutlu ve açık geçeceği, zamanla kuzeydoğusunda yer yer parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu’da hava durumu az bulutlu ve açık olacak.