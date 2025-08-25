Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: Doğu Karadeniz Dikkat!

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRMELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere bakıldığında, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurların öngörüldüğü bildiriliyor. Diğer bölgelerde ise genel olarak az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

KOCAKALIN YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

RÜZGAR DURUMU

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği, ancak Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli bir rüzgar (30–60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde rüzgar kaynaklı olumsuzluklar için uyarılar yapıldı.

SICAKLIK DURUMU

Hava sıcaklıklarının ülkenin güney bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.