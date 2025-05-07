Meteoroloji’den Lodos Ve Sağanak Uyarısı!

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin birçok bölgesini etkileyecek gök gürültülü sağanak yağış ve güçlü lodos için uyarı yaptı. Özellikle Trakya, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Ege’nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında yağışlı hava etkin olacak. Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı’da yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi ve Ege’de lodosun hızının saatte 60 kilometreye ulaşması bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin 7 Mayıs 2025 tarihli tahminlerine göre:

Marmara: Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa) sağanak ve gök gürültülü yağışlı bir hava içerisinde olacak. Güneyde, Balıkesir ve Çanakkale özelinde kuvvetli lodos (40-60 km/saat) etkili olacak ve sabah ile akşam saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Ege: Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta’da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli lodos etkisini gösterecek.

İç Anadolu: Konya ve Karaman dışında bütün bölgede sağanak yağış bekleniyor. Çankırı’da yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildiriliyor.

Karadeniz: Batı Karadeniz (Bolu, Karabük, Kastamonu) ve Orta Karadeniz’de (Ordu hariç) kuvvetli yağış etkili olacak. Bu bölgelerde, Bolu’nun doğusu ve Karabük’te olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Doğu Anadolu: Batı kesimlerde (Erzurum, Gümüşhane, Bayburt) sağanak yağışlar gözlemlenecek.

Akdeniz: Pus ve yer yer sis olması bekleniyor fakat yağış öngörülmüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE LODOS RİSKİ

Meteoroloji, özellikle Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı’da yerel olarak kuvvetli yağışların beklendiğini vurguladı. Bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması önemli. Marmara’nın güneyi ve Ege’de güneybatı yönünden esecek lodosun hızı 40-60 km/saat olacak. Bu durum çatı uçmasına, ağaç devrilmesine ve ulaşımda aksamalara yol açabilecek riskler taşıyor.

HAVALARDA SICAKLIK ARTIŞI

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği bildiriliyor. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek, ancak Marmara ve Ege’de lodosun etkisiyle daha güçlü hissedilecek.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve lodosun neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları şu şekilde uyardı:

Kuvvetli Yağış: Sel, su baskını ve yıldırım riski nedeniyle dikkatli olunmalı. Dere yataklarından uzak durulmalı.

Kuvvetli Rüzgar: Çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve soba zehirlenmelerine karşı önlemler alınmalı.

Sis ve Pus: Özellikle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinin azalacağı bölgelerde sürücülerin dikkatli ve yavaş sürmeleri gerekiyor.