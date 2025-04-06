Meteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı

HAFTA BAŞINDA SOĞUK HAVA ETKİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre; 10 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Türkiye, Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale’de, yarın sabah ilk saatlerden itibaren ise Balıkesir, İzmir, Manisa’nın doğusu, Bursa’nın batısı ve Aydın’da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi.

İSTANBUL’DA YEREL YAĞIŞLAR

Yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimler başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli sağanak öngörülüyor. Yağışlar nedeniyle “sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar” gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya kalınabileceği vurgulandı. Bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

TRAKYA’DA KAR YAĞIŞI UYARISI

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimleri için kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya’da bugün yağmur ve sağanak şeklinde görülen yağışların, gece saatlerinden sonra soğumayla birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceğini tahmin ediyor. Kar yağışlarının, 200-300 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olması muhtemel olduğundan ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması istendi.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak tüm yurt genelinde azalması bekleniyor. Sıcaklığın batı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına inmesi öngörülüyor. Soğuk havanın, yurdun batısında hafta sonuna kadar, doğusunda ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olması tahmin ediliyor. Soğuk havanın yanı sıra yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışları görülebilir. Gece sıcaklıklarının ani düşüşü, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski oluşturabiliyor. Meteoroloji’nin tahmin ve erken uyarıları takip edilmesi gerektiği hatırlatılıyor. Beklenen en düşük sıcaklıklar ise şöyle açıklandı: Ankara -2, İstanbul 2, İzmir 5, Konya -2, Antalya 8, Bolu -2, Samsun 4, Trabzon 3, Erzurum -6, Malatya -1, Diyarbakır 3 derece.