Meteoroloji’den Sıcak Hava Uyarısı Verildi

HAFTA İÇİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Haziran Perşembe günü için hava durumu tahminini açıkladı. Kuzey ve doğu bölgelerde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı belirtiliyor. Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz’in iç yerleri, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.

RÜZGAR VE SICAKLIK DEĞİŞİMİ

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara’nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara bölgesindeki hava durumu ise şöyle: Balıkesir 32°C, Edirne 34°C, İstanbul 30°C ve Kırklareli 32°C olarak ölçülüyor. Ege Bölgesi’nde Afyonkarahisar 32°C, İzmir 36°C, Manisa 37°C ve Uşak 33°C sıcaklık değerlerine ulaşıyor. Akdeniz bölgesinde Adana 34°C, Antalya 30°C, Hatay 31°C ve Isparta 35°C sıcaklık gösteriyor.

İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara 33°C, Çankırı 34°C ve Eskişehir 32°C değerleri ile yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor. Batı Karadeniz’de Bolu 29°C, Düzce 30°C, Sinop 30°C ve Zonguldak 25°C olarak tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de Amasya 34°C, Rize 27°C, Samsun 26°C ve Trabzon 24°C olarak ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Erzurum 26°C, Kars 25°C, Malatya 36°C ve Van 25°C sıcaklığıyla yerel sağanak yağış gözleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C, Mardin 36°C ve Siirt 36°C değerleri ile sıcak geçiyor.