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Meteoroloji’den Uyarı: Çığ Tehlikesine Dikkat

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METEOROLOJİK TAHMİNLER VE HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi mevcut.

HAVA SICAKLIKLARI NEDEN ARTACAK?

Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde gerçekleşiyor. Önümüzdeki günlerde bu sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif esmekte, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) bir şekilde esecek.

UYARILAR VE TEDBİRLER

Rüzgarın Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor. Bu nedenle, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca, doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde meydana gelecek buzlanma ve don olayları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ riski oluşturuyor. Bu durumlar, heyelan, ulaşımda aksama ve kar erimesine bağlı sorunlara yol açabileceği için ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarılar yapılıyor.

HAFTA BAŞI YAĞIŞLI HAVA SİSTEMİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta başına kadar hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini duyurdu. Pazartesiden itibaren tüm yurtta yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor.

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