Meteoroloji’den Uyarı: İstanbul’da Sağanak Yağış Bekleniyor

METEOROLOJİDEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu duyurdu. Yapılan açıklamada, İstanbul’un da içinde bulunduğu 4 ilde sağanak yağış bekleniyor. Uzun süredir yağış almayan İstanbul için yağmurun geri döneceği ifade edilirken, ani su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Hava durumu tahminleri ise il il verilmekte.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, ülkenin kuzey kesimleri ve Akdeniz’in iç ve doğu bölümleri parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava ile geçiyor. Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Ordu, Konya’nın batısı, Balıkesir’in kuzeyi, Afyonkarahisar, Isparta’nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olması öngörülüyor. Özellikle bu akşam Tekirdağ’da yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) biçimde esmesi öngörülüyor.

İSTANBUL İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Trakya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’da yağmur var. Gece İstanbul’a da gelir ve yarın çarşamba sabah da devam eder. Sıcaklık değişmiyor. Uzun süreden sonra İstanbul’a yağış olasılığı var” dedi.

BÖLGE BAZINDA HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde aralıklı ve yerel sağanak yağışlı bir hava durumu bekleniyor. Özellikle bu akşam Tekirdağ’daki yağışların yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor. Balıkesir ise sıcaklık olarak 18°C, 31°C arasında değişirken, Çanakkale 21°C, 31°C, Edirne 18°C, 31°C ve İstanbul için 22°C, 29°C tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, ancak öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar’ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Akdeniz Bölgesi’nde az bulutlu havanın devam edeceği, iç kesimlerinin ise parçalı bulutlu olabileceği ifade ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Öğleden sonra Konya’nın batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanması olası. Batı Karadeniz’de ise kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz ise parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu bir havaya sahip olacak. Doğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava durumu hakim. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.