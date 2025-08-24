meteoroloji-deniliyor-ki-hava-serinliyor

Gündem

KAVURCU Sıcaklar ZAYIFLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) açıkladığı verilere göre, bugünden itibaren Türkiye genelinde sıcak havalar kademeli olarak zayıflayacak. Bugün, yurdun kuzey ve batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Güney ve doğu illerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın olması öngörülüyor.

YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Karadeniz kıyılarının yanı sıra Bilecik, Bolu, Karabük ve Tokat illerinde gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtiliyor. Ayrıca, bugün bazı merkezlerde beklenen hava sıcaklıkları şu şekilde sıralanıyor: Balıkesir 31 derece, Edirne 32 derece, İstanbul 30 derece, Denizli 35 derece, İzmir 35 derece, Manisa 35 derece, Adana 35 derece, Antalya 31 derece, Ankara 31 derece, Samsun 29 derece, Trabzon 28 derece, Erzurum 33 derece, Diyarbakır 41 derece ve Gaziantep 40 derece.

Ekonomi

Kırmızı Et Fiyatları Rekor Seviyede

Kırmızı et fiyatları, çeşitli faktörlerin etkisiyle artmaya devam ediyor. Piyasalardaki dalgalanmalar tüketici üzerindeki baskıyı artırıyor.
Gündem

Kabine, Ahlat’ta toplanacak

Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı, yarın Bitlis'te düzenlenecek törenlerle kutlanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yıl olduğu gibi Ahlat'ta bir araya gelecek.

