Meteoroloji, Fırtına ve Sağanak Bekliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Mayıs hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İç ve doğu bölgelerde sıcaklık 3 ila 5 derece artarken, Marmara’nın batısında yerel kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak.

Marmara ve Ege’de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde cumartesi sabah saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtiyor. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği de vurgulanıyor. Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği, Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında ise 60-90 km/sa hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Toz Taşınımı ve Hava Kalitesi

Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege’de toz taşınımı görülecek. Uzmanlar, hava kalitesinde düşüş yaşanabileceğini ve solunum hassasiyeti olan kişilerin dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara bölgesinde;

Balıkesir – 28°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı,

Edirne – 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi sabahı yerel kuvvetli,

İstanbul – 26°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı,

Kırklareli – 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi sabahı yerel kuvvetli.

Ege bölgesinde;

Afyonkarahisar – 26°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı,

Denizli – 32°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu,

İzmir – 30°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Manisa – 31°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Akdeniz bölgesinde;

Adana – 29°C, parçalı ve az bulutlu,

Antalya – 23°C, parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Hatay – 31°C, parçalı ve az bulutlu,

Isparta – 21°C, parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İç Anadolu bölgesinde;

Ankara – 23°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı,

Çankırı – 25°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı,

Eskişehir – 25°C, parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı,

Konya – 28°C, parçalı bulutlu.

Batı Karadeniz bölgesinde;

Bolu – 22°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı,

Düzce – 26°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı,

Kastamonu – 21°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı,

Zonguldak – 20°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde;

Amasya – 29°C, parçalı ve az bulutlu,

Artvin – 24°C, parçalı ve az bulutlu,

Samsun – 21°C, parçalı ve az bulutlu,

Trabzon – 19°C, parçalı ve az bulutlu.

Doğu Anadolu bölgesinde;

Erzurum – 17°C, parçalı ve az bulutlu,

Kars – 17°C, parçalı ve az bulutlu,

Malatya – 25°C, parçalı ve az bulutlu,

Van – 16°C, parçalı ve az bulutlu.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde;

Diyarbakır – 27°C, parçalı ve az bulutlu,

Gaziantep – 28°C, parçalı ve az bulutlu,

Mardin – 23°C, parçalı ve az bulutlu,

Siirt – 25°C, parçalı ve az bulutlu.