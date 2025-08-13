Meteoroloji, İstanbul için fırtına uyarısı

SON DAKİKA UYARISI

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre; halen devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14 Ağustos 2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar Marmara’nın batısı ile İzmir ve Manisa’nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızdan ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları önemle hatırlatılıyor” denildi.

DENİZE GİRMEK YASAK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Silivri, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda, bölgelerde kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

ETKİ ALANINI GENİŞLETİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden gelen açıklamaya göre, Marmara Bölgesi’nin bugünden itibaren perşembe gecesine kadar rüzgarlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Perşembe gecesi saatlerine dek İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’de fırtına ve kuvvetli rüzgar beklenirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması tavsiye ediliyor.