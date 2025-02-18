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Meteoroloji İstanbul İçin Uyardı: Tedbir Alın

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İSTANBUL’DA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI BEKLENİYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak 19-21 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da olumsuz hava koşullarının etkili olmasının öngörüldüğünü duyurdu. Vali Gül, vatandaşlara şu uyarıda bulundu: “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir.”

RESMİ DUYURULARA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Ayrıca, resmi duyurular ve güncel bilgi için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesi gerektiği de vurgulandı. Vali Gül, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

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