Meteoroloji, Sağanak Ve Toz Uyarısı Yaptı

YAĞIŞ GÖRÜLECEK BÖLGELER

Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara ve Ege’nin doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana çevreleri, (Konya ve Karaman hariç) İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı uyarısı yapılıyor. Yetkililer, özellikle solunum rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olmasını vurguluyor.

SICAKLIK DURUMU

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde düşerek mevsim normalleri seviyesine gelmesi bekleniyor. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

RÜZGAR DURUMU

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği ifade ediliyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde ise yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor. Ege Bölgesi’nde rüzgarın kuzeybatı ve batı yönlerden etkili olması, özellikle Güney Ege kıyılarında bu rüzgarın yer yer kuvvetlenmesi tahmin ediliyor. Vatandaşların sel, su baskını, ani rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması öneriliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde Balıkesir 25°C, Edirne 24°C, İstanbul 21°C, Kırklareli 23°C ile parçalı ve az bulutlu hava mevcut. Ege Bölgesi’nde ise Afyonkarahisar 23°C, Denizli 27°C, İzmir 27°C ve Muğla 27°C ile hava parçalı ve az bulutlu. Akdeniz Bölgesi’nde Adana 30°C, Antalya 31°C, Hatay 29°C ve Isparta 26°C ile parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara 23°C, Eskişehir 22°C, Konya 27°C ve Nevşehir 26°C ile parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz Bölgesi’nde Bolu 20°C, Kastamonu 21°C, Sinop 23°C ve Zonguldak 22°C ile parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de Amasya 27°C, Rize 22°C, Samsun 20°C ve Trabzon 22°C yine parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış durumları bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum 23°C, Kars 22°C, Malatya 34°C ve Van 23°C ile parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak hava gerçekleşiyor. Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır 37°C, Gaziantep 33°C, Mardin 33°C ve Siirt 35°C parçalı ve az bulutlu bir hava ile karşı karşıya.