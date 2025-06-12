Meteoroloji Sıcak Hava Uyarısı Verdi

GENEL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Haziran Perşembe günü için hava durumunu açıklıyor. Kuzey ve doğu bölgelerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz’in Toroslar ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğusunda, Afyonkarahisar ve Denizli çevresinde, Antalya’nın iç alanlarında, Ankara’nın kuzey ve batısında ile Eskişehir’in doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması tahmin ediliyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

SICAKLIK VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genel olarak kuzey yönünden, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği düşünülüyor. Marmara’nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuzey yönünden, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde ise güneybatı yönünden yer yer kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/sa) esecek.

BÖLGELERİNE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde çeşitli şehirlerde sıcaklıklar şöyle: Balıkesir 32°C, Edirne 34°C, İstanbul 30°C, Kırklareli 32°C olarak belirleniyor. Ege Bölgesi’nde ise Afyonkarahisar 32°C, İzmir 36°C, Manisa 37°C, Uşak 33°C olarak ölçülüyor. Akdeniz Bölgesi’nde Adana 34°C, Antalya 30°C, Hatay 31°C, Isparta 35°C sıcaklıklarına ulaşacak.

İç Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar Ankara 33°C, Çankırı 34°C, Eskişehir 32°C, Konya 33°C olarak bekleniyor. Batı Karadeniz’de Bolu 29°C, Düzce 30°C, Sinop 30°C ve Zonguldak 25°C ölçülecek. Orta ve Doğu Karadeniz’de Amasya 34°C, Rize 27°C, Samsun 26°C ve Trabzon 24°C sıcaklıklarına ulaşacak.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum 26°C, Kars 25°C, Malatya 36°C ve Van 25°C olarak tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C, Mardin 36°C ve Siirt 36°C sıcaklıkları öngörülüyor.