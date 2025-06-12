Meteoroloji Sıcak Hava Uyarısı Verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Haziran Perşembe günü için hava durumunu açıkladı. Kuzey ve doğu bölgeleri parçalı, bazı yerler çok bulutlu geçecek. Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri, Antalya’nın iç kesimleri, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Eskişehir’in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, genel olarak kuzey yönlerden esmesi, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer güçlü rüzgar (40-60 km/sa) esecek.

MARMARA BÖLGESİ

Balıkesir – 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Edirne – 34°C – Az bulutlu

İstanbul – 30°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Kırklareli – 32°C – Az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Afyonkarahisar – 32°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir – 36°C – Az bulutlu ve açık

Manisa – 37°C – Az bulutlu ve açık

Uşak – 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Adana – 34°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya – 30°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay – 31°C – Parçalı ve az bulutlu

Isparta – 35°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Ankara – 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

Çankırı – 34°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

Eskişehir – 32°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

Konya – 33°C – Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

BATIA KARADENİZ BÖLGESİ

Bolu – 29°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce – 30°C – Parçalı bulutlu

Sinop – 30°C – Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak – 25°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Amasya – 34°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Rize – 27°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Samsun – 26°C – Parçalı ve az bulutlu

Trabzon – 24°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Erzurum – 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya – 36°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

Van – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Diyarbakır – 39°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

Gaziantep – 38°C – Parçalı bulutlu

Mardin – 36°C – Parçalı ve az bulutlu

Siirt – 36°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu